Раппу Адам Иванович
Место рождения
Дата рождения26.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1884
Бракосочетание
?.02.1910
Рождение ребёнка
15.12.1913
Сын: Раппу Павел Адамович
Мать ребёнка: Раппу (Якимайнен) Мария Павловна
Рождение ребёнка
06.10.1916
Дочь: (Раппу) Екатерина Адамовна
Мать ребёнка: Раппу (Якимайнен) Мария Павловна
Рождение ребёнка
23.01.1921
Дочь: (Раппу) Сайма Адамовна
Мать ребёнка: Раппу (Якимайнен) Мария Павловна
Рождение ребёнка
23.06.1926
Дочь: (Раппу) Хелми Адамовна
Мать ребёнка: Раппу (Якимайнен) Мария Павловна
Смерть
Неизвестно