Раппу Адам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаппу Адам Иванович

Раппу Адам Иванович

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

26.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1884

Отец: Раппу Иван Абрамович

Мать: Раппу (Эртте) Екатерина Абрамовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
?.02.1910

Жена: Раппу (Якимайнен) Мария Павловна

Рождение ребёнка
15.12.1913

Сын: Раппу Павел Адамович

Мать ребёнка: Раппу (Якимайнен) Мария Павловна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1916

Дочь: (Раппу) Екатерина Адамовна

Мать ребёнка: Раппу (Якимайнен) Мария Павловна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1921

Дочь: (Раппу) Сайма Адамовна

Мать ребёнка: Раппу (Якимайнен) Мария Павловна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1926

Дочь: (Раппу) Хелми Адамовна

Мать ребёнка: Раппу (Якимайнен) Мария Павловна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.