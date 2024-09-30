Раппу (Эртте) Екатерина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Эртте) Екатерина Абрамовна

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.07.1852

Дата смерти

04.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
24.05.1876

Муж: Раппу Иван Абрамович

Рождение ребёнка
19.04.1880

Сын: Раппу Матвей Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1882

Сын: Раппу Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1884

Сын: Раппу Адам Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1886

Сын: Раппу Абрам Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1892

Дочь: (Раппу) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1896

Дочь: (Раппу) Анна-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
04.12.1917

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