Раппу (Эртте) Екатерина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения15.07.1852
Дата смерти04.12.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1876
Муж: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
19.04.1880
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
22.02.1882
Сын: Раппу Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
26.06.1884
Сын: Раппу Адам Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
08.09.1886
Сын: Раппу Абрам Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
24.12.1892
Дочь: (Раппу) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
15.03.1896
Дочь: (Раппу) Анна-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Смерть
04.12.1917