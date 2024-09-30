Раппу (Якимайнен) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1910
Муж: Раппу Адам Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1913
Сын: Раппу Павел Адамович
Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1916
Дочь: (Раппу) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1921
Дочь: (Раппу) Сайма Адамовна
Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1926
Дочь: (Раппу) Хелми Адамовна
Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович
Смерть
Неизвестно