Раппу (Якимайнен) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Якимайнен) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1910

Муж: Раппу Адам Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1913

Сын: Раппу Павел Адамович

Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1916

Дочь: (Раппу) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1921

Дочь: (Раппу) Сайма Адамовна

Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1926

Дочь: (Раппу) Хелми Адамовна

Отец ребёнка: Раппу Адам Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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