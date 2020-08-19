Васильева Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.08.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондюшев Владимир Тихонович

Рождение ребёнка
18.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондюшев Владимир Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюшев Владимир Тихонович

Смерть
19.08.2020
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