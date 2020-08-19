Васильева Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.08.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондюшев Владимир Тихонович
Рождение ребёнка
18.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондюшев Владимир Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2020