Делиева Елизавета Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
08.02.1901
Дочь: Чекрамита Анастасия Харлампиевна
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Евдокия Харлампиевна
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ксения Харлампиевна
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Акилина Харлампиевна
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Делиев Георгий Харлампиевич
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Делиев - Мл. Георгий Харлампиевич
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно