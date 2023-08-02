Делиева Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева Елизавета Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Делиев Илья Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
08.02.1901

Дочь: Чекрамита Анастасия Харлампиевна

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Евдокия Харлампиевна

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ксения Харлампиевна

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Акилина Харлампиевна

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Делиев Петр Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Делиев Георгий Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Делиев - Мл. Георгий Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
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