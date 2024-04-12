Чекрамита (Делиева) Анастасия Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1901
Дата смерти26.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1901
Крещение
09.02.1901
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
19.08.1928
Сын: Чекарамит Виталий Христофорович
Отец ребёнка: Чекарамит Христофор Федорович
Рождение ребёнка
10.04.1930
Сын: Чекарамит Петр Христофорович
Отец ребёнка: Чекарамит Христофор Федорович
Смерть
26.03.1979
Похороны
28.03.1979