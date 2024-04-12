Чекрамита (Делиева) Анастасия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекрамита (Делиева) Анастасия Харлампиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.02.1901

Дата смерти

26.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1901

Отец: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Мать: Делиева Елизавета Георгиевна

Крещение
09.02.1901
Бракосочетание
1926

Муж: Чекарамит Христофор Федорович

Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Чекарамит Виталий Христофорович

Отец ребёнка: Чекарамит Христофор Федорович

Рождение ребёнка
10.04.1930

Сын: Чекарамит Петр Христофорович

Отец ребёнка: Чекарамит Христофор Федорович

Смерть
26.03.1979
Похороны
28.03.1979
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