Пешехонова Агриппина Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешехонова Агриппина Потаповна

Пешехонова Агриппина Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

02.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1865

Дочь: Блинкова Евдокия Пешехонова

Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сорокина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Рождение ребёнка
27.11.1870

Сын: Пешехонов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1878

Сын: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Смерть
02.01.1905
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close