Пешехонова Агриппина Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти02.01.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович
Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1865
Дочь: Блинкова Евдокия Пешехонова
Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович
Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сорокина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович
Рождение ребёнка
27.11.1870
Сын: Пешехонов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович
Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пешехонов (столяров) Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1905
Причина смерти: от чахотки