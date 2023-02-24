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Блинкова Евдокия Пешехонова

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Место рождения

Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

04.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865

Отец: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Мать: Пешехонова Агриппина Потаповна

Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1882

Муж: Томбасов Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1884

Сын: Томбасов Иван Никанорович

Отец ребёнка: Томбасов Никанор Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1885

Дочь: Бирюкова Анастасия Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Никанор Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1888

Дочь: Прасковья Никаноровна

Отец ребёнка: Внебрачная нет отца

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1891

Муж: Блинков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.10.1892

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1896

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1898

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1901

Дочь: Николаева Пелагея Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1904

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1905

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1907

Сын: Блинков Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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