Блинкова Евдокия Пешехонова
Место рожденияДеревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения04.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865
Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1882
Рождение ребёнка
23.05.1884
Сын: Томбасов Иван Никанорович
Отец ребёнка: Томбасов Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1885
Дочь: Бирюкова Анастасия Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1888
Дочь: Прасковья Никаноровна
Отец ребёнка: Внебрачная нет отца
Бракосочетание
20.?.1891
Рождение ребёнка
01.10.1892
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.03.1896
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.08.1898
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.10.1901
Дочь: Николаева Пелагея Блинкова
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.05.1904
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.05.1905
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
07.09.1907
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Смерть
Неизвестно