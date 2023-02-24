Пешехонов Андрей Иванович
Место рожденияДеревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения27.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Пешехонов Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Дочь: Феофанова Анна Пешехонова
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Дочь: Дрындина Анисья Пешехонова
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Дочь: Сокольская Васса Пешехонова
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Сын: Пешехонов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Сын: Пешехонов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Сын: Пешехонов Вов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Сын: Пешехонов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова