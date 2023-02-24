Пешехонов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешехонов Андрей Иванович

Пешехонов Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

27.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1870

Отец: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Мать: Пешехонова Агриппина Потаповна

Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1889

Сын: Пешехонов Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1889

Жена: Пешехонова Наталья Шувалова

Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Феофанова Анна Пешехонова

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1893

Дочь: Дрындина Анисья Пешехонова

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1894

Дочь: Сокольская Васса Пешехонова

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Пешехонов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Пешехонов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1899

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1900

Сын: Пешехонов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1902

Сын: Пешехонов Вов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1904

Сын: Пешехонов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1908

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Пешехонова Наталья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close