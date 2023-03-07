Пешехонова Наталья Шувалова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
06.10.1889
Сын: Пешехонов Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Бракосочетание
16.?.1889
Рождение ребёнка
07.12.1890
Дочь: Феофанова Анна Пешехонова
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1893
Дочь: Дрындина Анисья Пешехонова
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1894
Дочь: Сокольская Васса Пешехонова
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1896
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1898
Сын: Пешехонов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1899
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1900
Сын: Пешехонов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1902
Сын: Пешехонов Вов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1904
Сын: Пешехонов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1908
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно