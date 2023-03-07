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Пешехонова Наталья Шувалова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шувалов Маркелл Захарович

Мать: Шувалова Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1889

Сын: Пешехонов Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1889

Муж: Пешехонов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Феофанова Анна Пешехонова

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1893

Дочь: Дрындина Анисья Пешехонова

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1894

Дочь: Сокольская Васса Пешехонова

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Пешехонов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Пешехонов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1899

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1900

Сын: Пешехонов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1902

Сын: Пешехонов Вов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1904

Сын: Пешехонов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1908

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Пешехонов Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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