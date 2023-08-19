Шувалов Маркелл Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пешехонова Наталья Шувалова
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1871
Сын: Шувалов Алексей Маркелович
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1873
Дочь: Ирина Маркеловна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1873
Дочь: Пелагея Маркеловна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шувалов Андрей Маркелович
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1887
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1888
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1892
Дочь: Татьяна Маркеловна
Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно