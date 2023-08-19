Шувалов Маркелл Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШувалов Маркелл Захарович

Шувалов Маркелл Захарович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пешехонова Наталья Шувалова

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1871

Сын: Шувалов Алексей Маркелович

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1873

Дочь: Ирина Маркеловна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1873

Дочь: Пелагея Маркеловна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шувалов Андрей Маркелович

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1887

Сын: Шувалов Федор Маркелович

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1888

Сын: Шувалов Иван Маркелович

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1892

Дочь: Татьяна Маркеловна

Мать ребёнка: Шувалова Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувалова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close