Пешехонов (унтер-офицер) Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения21.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1878
Бракосочетание
03.?.1897
Рождение ребёнка
20.06.1898
Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина
Рождение ребёнка
07.04.1900
Сын: Пешехонов Семен Георгиевич
Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пешехонов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина
Рождение ребёнка
26.04.1908
Сын: Пешехонов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина
Рождение ребёнка
15.01.1910
Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина
Рождение ребёнка
29.02.1912
Сын: Пешехонов Вов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина
Рождение ребёнка
07.11.1914
Сын: Пешехонов Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина
Рождение ребёнка
09.05.1918
Сын: Пешехонов Вов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина
Смерть
Неизвестно