Пешехонов (унтер-офицер) Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешехонов (унтер-офицер) Георгий Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1878

Отец: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Мать: Пешехонова Агриппина Потаповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1897

Жена: Пешехонова Пелагея Плаксина

Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Пешехонов Петр Егорович

Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1900

Сын: Пешехонов Семен Георгиевич

Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пешехонов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1908

Сын: Пешехонов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1910

Сын: Пешехонов Петр Егорович

Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.02.1912

Сын: Пешехонов Вов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Пешехонов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1918

Сын: Пешехонов Вов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Пешехонова Пелагея Плаксина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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