Пешехонова Пелагея Плаксина
Место рожденияДеревня Томышевские выселки, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Плаксин Николай Федорович
Мать: не указана
Деревня Томышевские выселки, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1897
Рождение ребёнка
20.06.1898
Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1900
Сын: Пешехонов Семен Георгиевич
Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пешехонов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1908
Сын: Пешехонов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1910
Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович
Рождение ребёнка
29.02.1912
Сын: Пешехонов Вов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1914
Сын: Пешехонов Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1918
Сын: Пешехонов Вов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно