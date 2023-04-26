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Пешехонова Пелагея Плаксина

Место рождения

Деревня Томышевские выселки, Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Плаксин Николай Федорович

Мать: не указана

Деревня Томышевские выселки, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1897

Муж: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Пешехонов Петр Егорович

Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1900

Сын: Пешехонов Семен Георгиевич

Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пешехонов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1908

Сын: Пешехонов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1910

Сын: Пешехонов Петр Егорович

Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.02.1912

Сын: Пешехонов Вов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Пешехонов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1918

Сын: Пешехонов Вов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Пешехонов (унтер-Офицер) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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