Сипаров Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения18.04.1954
Дата смерти29.10.2021
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1954
Отец: Сипаров Виктор Сергеевич
Мать: Сипарова Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипаров Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Лаптева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лаптева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Георгий
Мать ребёнка: Лаптева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.2021