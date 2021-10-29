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Сипаров Сергей Викторович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.04.1954

Дата смерти

29.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1954

Отец: Сипаров Виктор Сергеевич

Мать: Сипарова Юлия Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипаров Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Лаптева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипаров Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Лаптева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Георгий

Мать ребёнка: Лаптева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипаров Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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