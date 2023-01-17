Сипаров Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Сипаров Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1954
Сын: Сипаров Сергей Викторович
Мать ребёнка: Сипарова Юлия Алексеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область