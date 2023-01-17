Сипаров Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипаров Виктор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Сипаров Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1954

Сын: Сипаров Сергей Викторович

Мать ребёнка: Сипарова Юлия Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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