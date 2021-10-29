Сипаров Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипаров Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сипаров Сергей Викторович

Мать: Лаптева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипаров Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рада Ивановна

Мать ребёнка: Сипарова Лидия

Работа или профессия
Неизвестно
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