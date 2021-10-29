Сипаров Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рада Ивановна
Мать ребёнка: Сипарова Лидия
Работа или профессия
Неизвестно