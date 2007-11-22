Дрянева (Распопина) Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1927
Дата смерти22.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Карамышева Наталья
Отец ребёнка: Дрянев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Дрянев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Устюжанина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Дрянев Иван Петрович
Смерть
22.11.2007