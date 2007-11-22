Дрянева (Распопина) Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрянева (Распопина) Анастасия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1927

Дата смерти

22.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927

Отец: Распопин Гавриил Степанович

Мать: Распопина Екатерина Филлиповна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Карамышева Наталья

Отец ребёнка: Дрянев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Дрянев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дрянев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Устюжанина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Дрянев Иван Петрович

Смерть
22.11.2007
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