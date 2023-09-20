Устюжанина (Дрянина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина (Дрянина) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Дрянев Иван Петрович

Мать: Дрянева Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Устюжанин Леонид Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1980

Сын: Устюжанин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Устюжанин Леонид Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1982

Сын: Устюжанин Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Устюжанин Леонид Иванович

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