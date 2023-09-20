Устюжанина (Дрянина) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Дрянев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Устюжанин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1980
Сын: Устюжанин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Устюжанин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1982
Сын: Устюжанин Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Устюжанин Леонид Иванович