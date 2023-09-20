Дрянев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Карамышева Наталья
Мать ребёнка: Дрянева Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Дрянева Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Устюжанина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Дрянева Анастасия Гавриловна