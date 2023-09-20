Дрянев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрянев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Карамышева Наталья

Мать ребёнка: Дрянева Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Дрянев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Дрянева Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Устюжанина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Дрянева Анастасия Гавриловна

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