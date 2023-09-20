Распопина (Холодова) Екатерина Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Холодов Филлип
Рождение ребёнка
02.01.1927
Дочь: Дрянева Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Распопин Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
21.07.1930
Дочь: Логунова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Распопин Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабарыкина Зинаида
Отец ребёнка: Распопин Гавриил Степанович
Смерть
Неизвестно