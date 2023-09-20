Распопина (Холодова) Екатерина Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопина (Холодова) Екатерина Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Холодов Филлип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1927

Дочь: Дрянева Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Распопин Гавриил Степанович

Рождение ребёнка
21.07.1930

Дочь: Логунова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Распопин Гавриил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабарыкина Зинаида

Отец ребёнка: Распопин Гавриил Степанович

Смерть
Неизвестно
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