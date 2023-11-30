Виноградов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Сергей

Мать: Виноградова Светлана Михайловна

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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