Виноградов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Виноградов Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Виноградова Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
03.08.1914
Сын: Виноградов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Виноградова Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Виноградов Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Виноградова Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Виноградова Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Виноградова Светлана Михайловна
Смерть
Неизвестно