Виноградова Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Виноградов Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Виноградов Сергей

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1914

Сын: Виноградов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Виноградов Сергей

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Виноградов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Виноградов Сергей

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Виноградов Сергей

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Виноградов Сергей

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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