Виноградова Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Виноградов Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Виноградов Сергей
Рождение ребёнка
03.08.1914
Сын: Виноградов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Виноградов Сергей
Рождение ребёнка
1920
Сын: Виноградов Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Виноградов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Виноградов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Виноградов Сергей