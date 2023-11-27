Настасья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Соломиния Осиповна
Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сидоров Праскева Осипович
Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно