Настасья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сидоров Моисей Осипович

Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сидоров Ермил Осипович

Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Соломиния Осиповна

Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сидоров Долмат Осипович

Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Сидоров Праскева Осипович

Отец ребёнка: Сидоров Осип Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Осип Ермилович

Смерть
Неизвестно
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