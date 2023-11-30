Чупина (Вялкова) Стефанида Ананиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1860 ст.
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 31. д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин 21 год 1 брак и с. Елбанского крестьянина Анания Данилова Вялкова дочь девица Стефанида 20 лет 1 брак... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1861 ст.
Отец ребёнка: Чупин Евсигней Павлов
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Кадр 582 на FS. Д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин и законная жена Степанила Ананиева. Восприемники - с. Елбанского Прокопий Иванов Вялков и Лазаря Егоро... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1862
Дочь: Чупина Параскева Евсигнеева
Отец ребёнка: Чупин Евсигней Павлов
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Кадр 436 на FS. Д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин и законная жена Стефанида Ананиева. Восприемники - с. Елбанского крестьянин Никита Харлампиев Белоус... Показать все
Смерть
Неизвестно