Чупина (Вялкова) Стефанида Ананиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина (Вялкова) Стефанида Ананиева

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.02.1860 ст.

Муж: Чупин Евсигней Павлов

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 31. д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин 21 год 1 брак и с. Елбанского крестьянина Анания Данилова Вялкова дочь девица Стефанида 20 лет 1 брак... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1861 ст.

Сын: Чупин Матфей Евсигнеев

Отец ребёнка: Чупин Евсигней Павлов

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Кадр 582 на FS. Д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин и законная жена Степанила Ананиева. Восприемники - с. Елбанского Прокопий Иванов Вялков и Лазаря Егоро... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1862

Дочь: Чупина Параскева Евсигнеева

Отец ребёнка: Чупин Евсигней Павлов

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Кадр 436 на FS. Д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин и законная жена Стефанида Ананиева. Восприемники - с. Елбанского крестьянин Никита Харлампиев Белоус... Показать все
Смерть
Неизвестно
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