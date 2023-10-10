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Чупин Евсигней Павлов

Место рождения

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1839

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Чупин Павел Федоров

Мать: не указана

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.02.1860 ст.

Жена: Чупина Стефанида Ананиева

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 31. д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин 21 год 1 брак и с. Елбанского крестьянина Анания Данилова Вялкова дочь девица Стефанида 20 лет 1 брак... Показать все
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