Чупин Евсигней Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Чупин Павел Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1860 ст.
Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 31. д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин 21 год 1 брак и с. Елбанского крестьянина Анания Данилова Вялкова дочь девица Стефанида 20 лет 1 брак... Показать все