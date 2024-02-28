Чупина Параскева Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Параскева Евсигнеева

Место рождения

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1862

Отец: Чупин Евсигней Павлов

Мать: Чупина Стефанида Ананиева

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Кадр 436 на FS. Д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин и законная жена Стефанида Ананиева. Восприемники - с. Елбанского крестьянин Никита Харлампиев Белоус... Показать все
Смерть
Неизвестно
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