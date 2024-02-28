Чупина Параскева Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения19.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
19.10.1862
Отец: Чупин Евсигней Павлов
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Кадр 436 на FS. Д. Усть-Журавлихи крестьянин Евсигней Павлов Чупин и законная жена Стефанида Ананиева. Восприемники - с. Елбанского крестьянин Никита Харлампиев Белоус... Показать все
Смерть
Неизвестно