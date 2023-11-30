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Краюхин Василий Павлович

Место рождения

Княжево, Шуйская волость, Тотемский уезд

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжево, Шуйская волость, Тотемский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1905 ст.

Дочь: Шагова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Краюхина Евдокия Дмитриевна

Юдино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.

Сын: Краюхин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Краюхина Евдокия Дмитриевна

Юдино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краюхина Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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