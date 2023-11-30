Краюхин Василий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1905 ст.
Дочь: Шагова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Краюхина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.
Мать ребёнка: Краюхина Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно