Краюхина Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1905 ст.
Дочь: Шагова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Краюхин Василий Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Краюхин Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно