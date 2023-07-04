Краюхина Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краюхина Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1905 ст.

Дочь: Шагова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Краюхин Василий Павлович

Юдино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.

Сын: Краюхин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Краюхин Василий Павлович

Юдино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краюхин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно