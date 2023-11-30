Суровцев Потап Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцев Потап Ефимович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Суровцев Ефим Анисимович

Мать: Суровцева Агрофена Трифоновна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Суровцев Дорофей Потапович

Мать ребёнка: Суровцева Ефимия

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Суровцева Агафья Потаповна

Мать ребёнка: Суровцева Ефимия

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Суровцева Александра Потаповна

Мать ребёнка: Суровцева Ефимия

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Суровцева Наталья Потаповна

Мать ребёнка: Суровцева Ефимия

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Суровцева Пелагея Потаповна

Мать ребёнка: Суровцева Ефимия

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцева Ефимия

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1878
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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