Суровцев Потап Ефимович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1834
Сын: Суровцев Дорофей Потапович
Мать ребёнка: Суровцева Ефимия
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Суровцева Агафья Потаповна
Мать ребёнка: Суровцева Ефимия
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Суровцева Александра Потаповна
Мать ребёнка: Суровцева Ефимия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Суровцева Наталья Потаповна
Мать ребёнка: Суровцева Ефимия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Суровцева Пелагея Потаповна
Мать ребёнка: Суровцева Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровцева Ефимия
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1878