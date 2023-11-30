Суровцев Ефим Анисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Суровцев Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850