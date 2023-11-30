Суровцев Ефим Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцев Ефим Анисимович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Суровцев Анисим

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Суровцев Борис Ефимович

Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Суровцев Потап Ефимович

Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Суровцев Стефан Ефимович

Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суровцев Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Суровцев Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Суровцева Агрофена Трифоновна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцева Агрофена Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
До 1850
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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