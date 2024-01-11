Ланцов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ланцов Иван Андреевич
Мать: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
05.01.1937
Дочь: Ланцова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Сухинина Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.01.1952
Дочь: Ланцова Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Сухинина Варвара Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно