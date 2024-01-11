Ланцов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланцов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ланцов Иван Андреевич

Мать: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
05.01.1937

Дочь: Ланцова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Сухинина Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.01.1952

Дочь: Ланцова Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Сухинина Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухинина Варвара Тимофеевна

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