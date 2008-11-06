Сухинина (Ланцова) Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухинина (Ланцова) Варвара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1917

Дата смерти

06.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1937

Дочь: Ланцова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ланцов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1952

Дочь: Ланцова Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Ланцов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланцов Михаил Иванович

Смерть
06.11.2008
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