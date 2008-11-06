Сухинина (Ланцова) Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1917
Дата смерти06.11.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1937
Дочь: Ланцова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ланцов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1952
Дочь: Ланцова Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Ланцов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.2008