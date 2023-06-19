Бессарабов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782 или 1783
Сын: Бессарабов Данила Петрович
Мать ребёнка: не указана
в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится Данила Петрович 75 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Мать ребёнка: не указана
в РС за 1834 год по Бугурусланскому уезду во дворе №302 числится брат Данилы Петровича Бессарабова Илья. на момент прошлой ревизии (примерно 17 лет назад) было 33 года. Умер в 1829
Рождение ребёнка
1786 или 1787
Сын: Бессарабов Гаврила Петрович
Мать ребёнка: не указана
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится брат Данила Петровича Безсарапова - Гаврила, 71 год
Смерть
Неизвестно