Бессарабов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессарабов Петр

Бессарабов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782 или 1783

Сын: Бессарабов Данила Петрович

Мать ребёнка: не указана

в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится Данила Петрович 75 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Бессарабов Илья Петрович

Мать ребёнка: не указана

в РС за 1834 год по Бугурусланскому уезду во дворе №302 числится брат Данилы Петровича Бессарабова Илья. на момент прошлой ревизии (примерно 17 лет назад) было 33 года. Умер в 1829
Рождение ребёнка
1786 или 1787

Сын: Бессарабов Гаврила Петрович

Мать ребёнка: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится брат Данила Петровича Безсарапова - Гаврила, 71 год
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close