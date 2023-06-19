Бессарабов Данила Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 или 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1782 или 1783
Отец: Бессарабов Петр
Мать: не указана
в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится Данила Петрович 75 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Бессарабова Варвара Даниловна
Мать ребёнка: Бессарабова Настасья
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС за 29 марта 1834 во дворе №302 числится дочь Данила Петровича Бессарабова Варвара 31 год
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бессарабова Настасья
Смерть
Неизвестно