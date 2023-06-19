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Бессарабов Данила Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 или 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 или 1783

Отец: Бессарабов Петр

Мать: не указана

в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится Данила Петрович 75 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Бессарабова Варвара Даниловна

Мать ребёнка: Бессарабова Настасья

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС за 29 марта 1834 во дворе №302 числится дочь Данила Петровича Бессарабова Варвара 31 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессарабова Настасья

Смерть
Неизвестно
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