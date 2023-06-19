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Бессарабов Гаврила Петрович

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1786 или 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 или 1787

Отец: Бессарабов Петр

Мать: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится брат Данила Петровича Безсарапова - Гаврила, 71 год
Рождение ребёнка
1815 или 1816 ст.

Сын: Бессарабов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится сын Гаврила Иван Гаврилович Безсарапов 42 года Сын Гаврила от первой жены - известно из РС 1834
Рождение ребёнка
1817 или 1818

Сын: Бессарабов Тимофей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС за 1834 год по Бугурусланскому уезду во дворе №302 числится сын Гаврила от первой жены Тимофей 16 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Бессарабова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС за 29 марта 1834 во дворе №302 числится дочь от первой жены Гаврила Петровича Бессарабова Анна 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Бессарабова Степанида Гавриловна

Мать ребёнка: Бессарабова Вера Федоровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС за 29 марта 1834 во дворе №302 числится дочь от второй жены Гаврила Петровича Бессарабова Степанида 6 лет
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1834 ст.

Дочь: Бессарабова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Бессарабова Вера Федоровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
в РС за 29 марта 1834 во дворе №302 числится дочь от второй жены Гаврила Петровича Бессарабова Анна 2 месяца
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессарабова Вера Федоровна

Смерть
Неизвестно