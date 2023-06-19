Бессарабов Гаврила Петрович
Место рождения
Дата рождения1786 или 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 или 1787
Отец: Бессарабов Петр
Мать: не указана
в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится брат Данила Петровича Безсарапова - Гаврила, 71 год
Рождение ребёнка
1815 или 1816 ст.
Сын: Бессарабов Иван Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
в РС№10 за 1858 год по Бугурусланскому уезду во дворе №411 числится сын Гаврила Иван Гаврилович Безсарапов 42 года Сын Гаврила от первой жены - известно из РС 1834
Рождение ребёнка
1817 или 1818
Сын: Бессарабов Тимофей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
в РС за 1834 год по Бугурусланскому уезду во дворе №302 числится сын Гаврила от первой жены Тимофей 16 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Бессарабова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
в РС за 29 марта 1834 во дворе №302 числится дочь от первой жены Гаврила Петровича Бессарабова Анна 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Бессарабова Степанида Гавриловна
Мать ребёнка: Бессарабова Вера Федоровна
в РС за 29 марта 1834 во дворе №302 числится дочь от второй жены Гаврила Петровича Бессарабова Степанида 6 лет
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1834 ст.
Дочь: Бессарабова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Бессарабова Вера Федоровна
в РС за 29 марта 1834 во дворе №302 числится дочь от второй жены Гаврила Петровича Бессарабова Анна 2 месяца
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно