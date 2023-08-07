Харитонов Тимофей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Тимофей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Харитонов Осип Харитонович

Мать: Харитонова Евдокия Пантелеевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Харитонов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Харитонов Зиновий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Харитонов Леонтий Тимофеевич

Мать ребёнка: Харитонова Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Харитонов Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Харитонова Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
20.09.1866

Дочь: Челышова Фекла Тимофеевна

Мать ребёнка: Харитонова Агрипина Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Агрипина Максимова

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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