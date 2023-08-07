Харитонов Тимофей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1840
Сын: Харитонов Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Харитонов Зиновий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Харитонов Леонтий Тимофеевич
Мать ребёнка: Харитонова Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Харитонов Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Харитонова Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
20.09.1866
Дочь: Челышова Фекла Тимофеевна
Мать ребёнка: Харитонова Агрипина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно