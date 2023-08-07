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Харитонов Осип Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Харитон Никифорович

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Харитонов Федор Осипович

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Пантелеевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Надежда Осиповна

Мать ребёнка: 1 жена?

Рождение ребёнка
08.12.1807

Сын: Харитонов Павел Осипович

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Пантелеевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Харитонов Михаил Осипович

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Пантелеевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Харитонов Тимофей Осипович

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Евдокия Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена?

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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