Харитонов Осип Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Харитон Никифорович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Надежда Осиповна
Мать ребёнка: 1 жена?
Рождение ребёнка
08.12.1807
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Харитонов Михаил Осипович
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Харитонов Тимофей Осипович
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена?
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно