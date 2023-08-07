Челышова (Харитонова) Фекла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1866
Рождение ребёнка
24.01.1886
Дочь: Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Челышов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
03.08.1888
Отец ребёнка: Челышов Дмитрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно