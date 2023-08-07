Челышова (Харитонова) Фекла Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышова (Харитонова) Фекла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1866

Отец: Харитонов Тимофей Осипович

Мать: Харитонова Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
24.01.1886

Дочь: Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Челышов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
03.08.1888

Сын: Челышов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Челышов Дмитрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышов Дмитрий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно