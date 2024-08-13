Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Сушкова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Сушков Петр Спиридонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сушков Иван Петрович

Отец ребёнка: Сушков Петр Спиридонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Сушкова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Сушков Петр Спиридонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сушков Семен Петрович

Отец ребёнка: Сушков Петр Спиридонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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