Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Сушкова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Сушков Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сушков Иван Петрович
Отец ребёнка: Сушков Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Сушкова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Сушков Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Сушков Петр Спиридонович