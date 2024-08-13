Сушков Петр Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Сушкова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сушков Иван Петрович
Мать ребёнка: Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Сушкова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна
Смерть
1829