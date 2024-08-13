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Сушков Петр Спиридонович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Сушков Спиридон Яковлевич

Мать: Сушкова (Куликова) Ирина Титовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Сушкова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сушков Иван Петрович

Мать ребёнка: Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Сушкова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сушков Семен Петрович

Мать ребёнка: Сушкова (Кузнецова) Мафра Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1829

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