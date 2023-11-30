Малашенкова (Белькова) Матрёна Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова (Белькова) Матрёна Евстафиева

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1831

Дата смерти

08.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Мать: Белькова Стефанида Семёнова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1838

Сын: Малашенков Иван Андреев

Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1855

Муж: Малашенков Андрей (Малахов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.04.1857

Дочь: Мишекина Ирина Андреева

Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1859

Дочь: Куракова Елена Андреева

Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1861

Дочь: Булохова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кашпырева Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)

Рождение ребёнка
13.09.1863

Сын: Малашенков Никита Андреев

Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Малашенков Сергей Андреев

Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1872

Сын: Малашенков Яков Андреев

Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1904
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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