Малашенкова (Белькова) Матрёна Евстафиева
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти08.05.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
До 1838
Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.04.1857
Дочь: Мишекина Ирина Андреева
Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1859
Дочь: Куракова Елена Андреева
Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1861
Дочь: Булохова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кашпырева Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)
Рождение ребёнка
13.09.1863
Сын: Малашенков Никита Андреев
Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Малашенков Сергей Андреев
Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1872
Отец ребёнка: Малашенков Андрей (Малахов)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1904
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной