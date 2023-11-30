Иванов Платон
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Фёдоров Иван
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Платонова Софья
Мать ребёнка: Фёдорова Афимья
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Платонова Степанида
Мать ребёнка: Фёдорова Афимья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Платонов Павел Платонович
Мать ребёнка: Фёдорова Афимья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Платонов Алексей
Мать ребёнка: Фёдорова Афимья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Платонова Ульяна
Мать ребёнка: Фёдорова Афимья
Рождение ребёнка
1847
Сын: Платонов Иван
Мать ребёнка: Фёдорова Афимья
Рождение ребёнка
1848
Сын: Платонов Никита
Мать ребёнка: Фёдорова Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Агафья
Мать ребёнка: Фёдорова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова Афимья
Смерть
Неизвестно