Иванов Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Платон

Место рождения

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фёдоров Иван

Мать: Марфа

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Платонова Софья

Мать ребёнка: Фёдорова Афимья

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Платонова Степанида

Мать ребёнка: Фёдорова Афимья

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Платонов Павел Платонович

Мать ребёнка: Фёдорова Афимья

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Платонов Алексей

Мать ребёнка: Фёдорова Афимья

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Платонова Ульяна

Мать ребёнка: Фёдорова Афимья

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Платонов Иван

Мать ребёнка: Фёдорова Афимья

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Платонов Никита

Мать ребёнка: Фёдорова Афимья

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Агафья

Мать ребёнка: Фёдорова Афимья

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Афимья

Смерть
Неизвестно
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