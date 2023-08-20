Фёдорова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Платонова Софья
Отец ребёнка: Иванов Платон
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Платонова Степанида
Отец ребёнка: Иванов Платон
Рождение ребёнка
1838
Сын: Платонов Павел Платонович
Отец ребёнка: Иванов Платон
Рождение ребёнка
1840
Сын: Платонов Алексей
Отец ребёнка: Иванов Платон
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Платонова Ульяна
Отец ребёнка: Иванов Платон
Рождение ребёнка
1847
Сын: Платонов Иван
Отец ребёнка: Иванов Платон
Рождение ребёнка
1848
Сын: Платонов Никита
Отец ребёнка: Иванов Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Агафья
Отец ребёнка: Иванов Платон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Платон
Смерть
Неизвестно