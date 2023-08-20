Фёдорова Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Платонова Софья

Отец ребёнка: Иванов Платон

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Платонова Степанида

Отец ребёнка: Иванов Платон

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Платонов Павел Платонович

Отец ребёнка: Иванов Платон

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Платонов Алексей

Отец ребёнка: Иванов Платон

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Платонова Ульяна

Отец ребёнка: Иванов Платон

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Платонов Иван

Отец ребёнка: Иванов Платон

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Платонов Никита

Отец ребёнка: Иванов Платон

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Агафья

Отец ребёнка: Иванов Платон

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Платон

Смерть
Неизвестно
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