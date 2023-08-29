Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Иванова Василиса
Отец ребёнка: Фёдоров Иван
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иванов Платон
Отец ребёнка: Фёдоров Иван
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иванов Григорий
Отец ребёнка: Фёдоров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдоров Иван
Смерть
Неизвестно