Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Иванова Василиса

Отец ребёнка: Фёдоров Иван

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иванов Платон

Отец ребёнка: Фёдоров Иван

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иванов Григорий

Отец ребёнка: Фёдоров Иван

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Иван

Смерть
Неизвестно
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