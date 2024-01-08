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Тараскин Василий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1960

Отец: Тараскин Виктор Николаевич

Мать: Кароль Нина

Рождение ребёнка
09.04.1985

Дочь: Саодатова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Плеханова Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.1986

Дочь: Князькова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Плеханова Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1995

Дочь: Кочетова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Плеханова Таисия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Таисия Николаевна

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