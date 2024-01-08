Тараскин Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1960
Отец: Тараскин Виктор Николаевич
Мать: Кароль Нина
Рождение ребёнка
09.04.1985
Дочь: Саодатова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Плеханова Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.1986
Дочь: Князькова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Плеханова Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1995
Дочь: Кочетова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Плеханова Таисия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно