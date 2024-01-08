Кароль Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1960
Сын: Тараскин Василий Викторович
Отец ребёнка: Тараскин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараскин Александр Викторович
Отец ребёнка: Тараскин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараскин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Тараскин Виктор Николаевич
Смерть
Неизвестно