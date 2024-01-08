Тараскин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1960
Сын: Тараскин Василий Викторович
Мать ребёнка: Кароль Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараскин Александр Викторович
Мать ребёнка: Кароль Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараскин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Кароль Нина
Смерть
Неизвестно