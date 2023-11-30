Шустов Павел Андреанович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шустова София Павловна
Мать ребёнка: Шустова Анна Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1911
Мать ребёнка: Шустова Анна Павловна
Рождение ребёнка
30.01.1913
Дочь: Шустова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Шустова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно