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Шустов Павел Андреанович

Место рождения

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шустов Андриан Никифорович

Мать: Шустова Любовь Степановна

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шустова София Павловна

Мать ребёнка: Шустова Анна Павловна

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1911

Сын: Шустов Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Шустова Анна Павловна

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1913

Дочь: Шустова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Шустова Анна Павловна

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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