Шустова (Синицына) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шустова София Павловна
Отец ребёнка: Шустов Павел Андреанович
Рождение ребёнка
07.07.1911
Отец ребёнка: Шустов Павел Андреанович
Рождение ребёнка
30.01.1913
Дочь: Шустова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Шустов Павел Андреанович
Смерть
Неизвестно