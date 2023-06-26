Шустова (Синицына) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова (Синицына) Анна Павловна

Место рождения

Кисловка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисловка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Павел Андреанович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шустова София Павловна

Отец ребёнка: Шустов Павел Андреанович

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1911

Сын: Шустов Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Шустов Павел Андреанович

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1913

Дочь: Шустова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Шустов Павел Андреанович

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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